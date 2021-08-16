"Учимся гулять уже в одиночестве". Поклонники поддержали Вайкуле после смерти питомца

Артистка была одета в черный свитшот, серые спортивные брюки, а ее непринужденный образ дополнили угги. Волосы Вайкуле собрала в пучок на макушке.

"Учимся гулять, купаться уже в одиночестве", – прокомментировала прогулку артистка, показывая на своего бульдога. В конце июля певица сообщила, что ее второй питомец умер.

"Очень жаль, что ушел ваш питомец", – посочувствовали певице фолловеры.

"Как же это тяжело, это же члены твоей семьи, ребенок, который любит тебя просто за то, что ты есть. Они должны жить долго, это очень неправильно, что век у них такой короткий", – поддержали артистку подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official)