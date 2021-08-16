"Учимся гулять уже в одиночестве". Поклонники поддержали Вайкуле после смерти питомца

Артистка была одета в черный свитшот, серые спортивные брюки, а ее непринужденный образ дополнили угги. Волосы Вайкуле собрала в пучок на макушке.
"Учимся гулять, купаться уже в одиночестве", – прокомментировала прогулку артистка, показывая на своего бульдога. В конце июля певица сообщила, что ее второй питомец умер.
"Очень жаль, что ушел ваш питомец", – посочувствовали певице фолловеры.
"Как же это тяжело, это же члены твоей семьи, ребенок, который любит тебя просто за то, что ты есть. Они должны жить долго, это очень неправильно, что век у них такой короткий", – поддержали артистку подписчики.
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Лайма Вайкуле – народная артистка Латвийской Республики (1995). Самые известные ее песни – "Вернисаж", "Еще не вечер", "Скрипач на крыше", "Я вышла на Пикадилли", "Легкой джазовой походкой", "Я за тебя молюсь".
Певица состоит в отношениях с Андреем Латковским – сейчас он является ее продюсером, а когда-то был в ее ансамбле бас-гитаристом. Артисты вместе с 1978 года. Детей у них нет.