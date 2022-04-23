"Удивительное чувство! Я дедушка". 48-летний Онистрат показал новорожденную внучку. Фото

48-летний Онистрат сообщил, что его старшая дочь Виктория от предыдущих отношений стала матерью.

"Удивительное чувство! Я дедушка! Я суперсчастлив! У нас девчуля-красотуля, мамочка уставшая, но счастливая! Люблю весь мир! Люблю свою семью! Благодарен судьбе за каждую минуту этой жизни", – написал он.