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23 апреля, 2022
 
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"Удивительное чувство! Я дедушка". 48-летний Онистрат показал новорожденную внучку. Фото

Онистрат отец шестерых детей
Онистрат – отец шестерых детей
Фото: Андрей Онистрат / Facebook

Украинский бизнесмен и спортсмен Андрей Онистрат, который после нападения РФ на Украину служит в теробороне, 23 апреля разместил в Facebook фото своей новорожденной внучки.

48-летний Онистрат сообщил, что его старшая дочь Виктория от предыдущих отношений стала матерью.

"Удивительное чувство! Я дедушка! Я суперсчастлив! У нас девчуля-красотуля, мамочка уставшая, но счастливая! Люблю весь мир! Люблю свою семью! Благодарен судьбе за каждую минуту этой жизни",  написал он.

https://www.facebook.com/onistrataa/posts/7216495098424208

Контекст:

Онистрат – отец шестерых детей. В гражданском браке с украинской ведущей Валентиной Хамайко он воспитывает Соломию, Михаила, Мирославу и Андрея.

От предыдущих отношений у него, кроме Виктории, есть сын Остап.

После нападения РФ на Украину Онистрат записался в территориальную оборону.

Теги: дети, семья, Андрей Онистрат, бизнесмен
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