"Уф, какая красавица", "Вау, вау, вау". 63-летняя Стоун снялась в облегающей майке для обложки глянца

Ее образ на снимке дополнила короткая стрижка.

В подписи к публикации актриса поблагодарила издание за "прекрасное интервью".

"О боже! Ты выглядишь так потрясающе", – написала kimmarietta.

"Вау, вау, вау", – прокомментировал фото пользователь tikatheiggy.

"Уф, какая красавица, Шэрон! Великолепна", – отметила oumydiaw.official.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)