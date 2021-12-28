"Уговариваю на четвертого", "Девочку, девочку!" Горбунов заинтриговал сеть своей просьбой к Осадчей

"Уговариваю! Как думаете – получится?" – подписал он публикацию и добавил к ней хештег "скоро Новый год".
В комментариях подписчики предположили, что телеведущий уговаривает жену родить ему еще одного ребенка.
"Судя по взгляду – да", – написала krasotka9865.
"Девочку, девочку! Мы всей страной держим кулачки за вас, девочку!" – прокомментировала flaveroze.
"Правильнее – уговариваю на четвертого", – предположил ourg.oals.
"Девочку вам", – оставила свой комментарий dina_voloshyna_.
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Юрий Горбунов и Катя Осадчая женаты с 2017 года. У пары есть старший сын Иван (2017), а 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – от бизнесмена Олега Полищука ведущая в 2002 году родила первенца Илью.