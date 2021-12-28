"Уговариваю на четвертого", "Девочку, девочку!" Горбунов заинтриговал сеть своей просьбой к Осадчей

У Юрия Горбунова и Кати Осадчей двое детей – сыновья Иван и Даниил Фото: gorbunovyuriy/ Instagram

"Уговариваю! Как думаете – получится?" – подписал он публикацию и добавил к ней хештег "скоро Новый год".

В комментариях подписчики предположили, что телеведущий уговаривает жену родить ему еще одного ребенка.

"Судя по взгляду – да", – написала krasotka9865.

"Девочку, девочку! Мы всей страной держим кулачки за вас, девочку!" – прокомментировала flaveroze.

"Правильнее – уговариваю на четвертого", – предположил ourg.oals.

"Девочку вам", – оставила свой комментарий dina_voloshyna_.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)