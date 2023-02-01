Уизерспун похвасталась новым костюм для тренировок. 46-летняя актриса выполняла упражнения с утяжелителями. Видео

"Новый год – новая тренировочная экипировка" – написала 46-летняя актриса.
Она позирует в кадре в костюме, состоящем из лосин и топа. Уизерспун показала, как растягивается, приседает и прогибается в спине. Во время тренировки знаменитость использовала утяжелители для рук.
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В начале января Уизерспун выкладывала в сеть ролик, в котором показала, как занимается йогой. Во время тренировки она была одета в синие лосины и клетчатый топик.
Уизерспун родилась в 1976 году в Новом Орлеане (США). Наиболее известные фильмы с ее участием – "Блондинка в законе", "Переступить черту", "Дикая", "Излом времени".
Она обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.