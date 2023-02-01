Уизерспун похвасталась новым костюм для тренировок. 46-летняя актриса выполняла упражнения с утяжелителями. Видео

Уизерспун родилась в 1976 году в Новом Орлеане Фото: ЕРА

"Новый год – новая тренировочная экипировка" – написала 46-летняя актриса.

Она позирует в кадре в костюме, состоящем из лосин и топа. Уизерспун показала, как растягивается, приседает и прогибается в спине. Во время тренировки знаменитость использовала утяжелители для рук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

В начале января Уизерспун выкладывала в сеть ролик, в котором показала, как занимается йогой. Во время тренировки она была одета в синие лосины и клетчатый топик.