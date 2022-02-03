Бульвар Шоубиз
 
03 февраля, 2022
 
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"Ава, ты в порядке?" 22-летняя дочь Уизерспун снялась с размазанным макияжем

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Ава Элизабет Филипп старшая дочь американской актрисы Риз Уизерспун
Ава Элизабет Филипп – старшая дочь американской актрисы Риз Уизерспун
Фото: reesewitherspoon / Instagram

Старшая дочь американских актеров Риз Уизерспун и Райана Филиппа – 22-летняя Ава Элизабет – 3 февраля на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена с размазанной красной помадой и потекшей по лицу тушью.

В кадре она позирует, сидя в черных капроновых колготках со стрелкой на левой ноге.

"Воссоздание чувства", – подписала она публикацию, к которой добавила эмодзи в виде театральных масок.

"Ава, ты в порядке?" – поинтересовалась be.tty1298.

"Преподай урок такого макияжа, пожалуйста", – написала _katherine_h.

"Самый красивый клоун", – отметила пользователь disneyqueensaladgreens.

Контекст:

Ава Филипп родилась 9 сентября 1999 года в Калифорнии (США). Она студентка Калифорнийского университета в Беркли. У Авы есть два младших брата – Дикон, который, как и она родился в браке Уизерспун и Филиппа, и Теннесси Джеймс (2012). Отец мальчика – нынешний супруг ее матери – американский агент по поиску работы в сфере развлечений Джим Тот.

Теги: Риз Уизерспун, Ава Филипп, макияж, эмодзи
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