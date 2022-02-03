"Ава, ты в порядке?" 22-летняя дочь Уизерспун снялась с размазанным макияжем

В кадре она позирует, сидя в черных капроновых колготках со стрелкой на левой ноге.

"Воссоздание чувства", – подписала она публикацию, к которой добавила эмодзи в виде театральных масок.

"Ава, ты в порядке?" – поинтересовалась be.tty1298.

"Преподай урок такого макияжа, пожалуйста", – написала _katherine_h.

"Самый красивый клоун", – отметила пользователь disneyqueensaladgreens.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ava (@avaphillippe)