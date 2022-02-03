"Ава, ты в порядке?" 22-летняя дочь Уизерспун снялась с размазанным макияжем

В кадре она позирует, сидя в черных капроновых колготках со стрелкой на левой ноге.
"Воссоздание чувства", – подписала она публикацию, к которой добавила эмодзи в виде театральных масок.
"Ава, ты в порядке?" – поинтересовалась be.tty1298.
"Преподай урок такого макияжа, пожалуйста", – написала _katherine_h.
"Самый красивый клоун", – отметила пользователь disneyqueensaladgreens.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ава Филипп родилась 9 сентября 1999 года в Калифорнии (США). Она студентка Калифорнийского университета в Беркли. У Авы есть два младших брата – Дикон, который, как и она родился в браке Уизерспун и Филиппа, и Теннесси Джеймс (2012). Отец мальчика – нынешний супруг ее матери – американский агент по поиску работы в сфере развлечений Джим Тот.