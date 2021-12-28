В сети заподозрили, что бывший муж Риз Уизерспун сменил ориентацию

В публикации отмечается, что подписчиков 47-летнего Филиппа смутила подпись к фото "С Рождеством Христовым от нашего дома вашему", а также поза мужчин. В комментариях под его публикацией появилось много вопросов, не стал он геем.
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26 декабря Мэтт Синн сделал аналогичную публикацию, к которой добавил групповое фото. На нем запечатлены все присутствовавшие на празднике, включая сына Филиппа – Дикона. Позже в Instagram Stories Синн сообщил, что на фото они подражали своим подругам – Бейли Додж и Стефани Лорен.
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Слухи о каминг-ауте Филиппа прекратились после публикации Бейли Додж в Instagram, в которой она показала, какой их снимок повторял актер со своим другом, а также с кем они отмечали Рождество.
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С 1999-го по 2008 год Райан Филипп был женат на американской актрисе Риз Уизерспун. В браке у них родились дочь Ава (1999) и сын Дикон (2003). Пара развелась 5 октября 2007 года.
Летом 2010-го Филипп состоял в отношениях с моделью и актрисой Алексис Кнапп, с которой расстался в сентябре 2010 года. 1 июля 2011 года она родила от актера дочь Кэй.