В сети заподозрили, что бывший муж Риз Уизерспун сменил ориентацию

В публикации отмечается, что подписчиков 47-летнего Филиппа смутила подпись к фото "С Рождеством Христовым от нашего дома вашему", а также поза мужчин. В комментариях под его публикацией появилось много вопросов, не стал он геем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ryan (@ryanphillippe)

26 декабря Мэтт Синн сделал аналогичную публикацию, к которой добавил групповое фото. На нем запечатлены все присутствовавшие на празднике, включая сына Филиппа – Дикона. Позже в Instagram Stories Синн сообщил, что на фото они подражали своим подругам – Бейли Додж и Стефани Лорен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matt Sinn (@matt_sinn)

Слухи о каминг-ауте Филиппа прекратились после публикации Бейли Додж в Instagram, в которой она показала, какой их снимок повторял актер со своим другом, а также с кем они отмечали Рождество.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bailey Dodge * (@baileydodge)