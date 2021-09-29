"Ноги, как у 20-летней". Уизерспун засветила голые бедра в домашнем видео

Уизерспун: Сперва вы танцуете, а уже в следующую минуту едите торт Фото: reesewitherspoon / Instagram

Подвигавшись в кадре, актриса через несколько секунд оказалась сидящей на столе с тортом в руках.

"Сперва вы танцуете, а уже в следующую минуту едите торт. Как это происходит?" – подписала ролик актриса.

"Никто не смотрит, можете продолжать есть", – отреагировали на ролик подписчики.

"Ноги, как у 20-летней", – оценили фигуру 45-летней актрисы ее поклонники.

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