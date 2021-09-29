"Ноги, как у 20-летней". Уизерспун засветила голые бедра в домашнем видео

Подвигавшись в кадре, актриса через несколько секунд оказалась сидящей на столе с тортом в руках.
"Сперва вы танцуете, а уже в следующую минуту едите торт. Как это происходит?" – подписала ролик актриса.
"Никто не смотрит, можете продолжать есть", – отреагировали на ролик подписчики.
"Ноги, как у 20-летней", – оценили фигуру 45-летней актрисы ее поклонники.
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Уизерспун родилась в 1976 году в Новом Орлеане (США). Наиболее известные фильмы с ее участием – "Блондинка в законе", "Переступить черту", "Дикая", "Излом времени". Она обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.