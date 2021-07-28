"Он такой красивый". Уизерспун показала 51-летнего мужа, который увлекается спортом и придерживается здорового питания

Пара позирует на пляже, сидя в обнимку на сбитом из досок столе. Уизерспун посвятила публикацию дню рождения супруга – ему в этот день исполнился 51 год.
"С днем рождения моего замечательного, страстного, любопытного мужа, который одержим гонками по гравию, барбекю, здоровой пищей, лучшими мастерами татуировок и спортом", – написала она. Актриса не уточнила возраст супруга.
"Он такой красивый", – отреагировали фолловеры.
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Уизерспун родилась в 1976 году в Новом Орлеане (США). Наиболее известные фильмы с участием Риз Уизерспун – "Блондинка в законе", "Переступить черту", "Дикая", "Излом времени". Она обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.
Джим Тот – второй супруг актрисы. Они поженились в 2011 году. У пары есть общий сын Тенниси Джеймс (2012).
В первом браке с актером Райаном Филлиппом Уизерспун родила дочь Аву (1999) и сына Дикона (2003).