"Он такой красивый". Уизерспун показала 51-летнего мужа, который увлекается спортом и придерживается здорового питания

Уизерспун вышла замуж за Тота в 2011 году Фото: reesewitherspoon / Instagram

Пара позирует на пляже, сидя в обнимку на сбитом из досок столе. Уизерспун посвятила публикацию дню рождения супруга – ему в этот день исполнился 51 год.

"С днем рождения моего замечательного, страстного, любопытного мужа, который одержим гонками по гравию, барбекю, здоровой пищей, лучшими мастерами татуировок и спортом", – написала она. Актриса не уточнила возраст супруга.

"Он такой красивый", – отреагировали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)