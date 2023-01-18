Украинка в Таиланде бросила тарелкой в российскую ведущую, которая поддерживает Путина

Ведущая лечилась от наркотической и алкогольной зависимости, а на жизнь зарабатывала эскортом Фото: danaborisova_official / Instagram

"Она во время завтрака швырнула в нас тарелку, когда мы начали болтать с дочкой", – сказала Борисова.

В этом же интервью Борисова заявила, что поддерживает нападение РФ на Украину и действия президента России Владимира Путина.

"Считаю, что российская власть все делает правильно", – отметила она.