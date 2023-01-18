Украинка в Таиланде бросила тарелкой в российскую ведущую, которая поддерживает Путина

"Она во время завтрака швырнула в нас тарелку, когда мы начали болтать с дочкой", – сказала Борисова.
В этом же интервью Борисова заявила, что поддерживает нападение РФ на Украину и действия президента России Владимира Путина.
"Считаю, что российская власть все делает правильно", – отметила она.
Дана Борисова родилась 13 июня 1976 года в Мозыре (Беларусь). Она вела программу "Армейский магазин" на российском "Первом канале". В 2011 году участвовала в шоу украинского канала "1+1" "Зірка+зірка".
Борисова находится в базе сайте "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым и участие в попытках легализации аннексии".
Ведущая лечилась от наркотической и алкогольной зависимости, а на жизнь зарабатывала эскортом.