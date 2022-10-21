"Украиночка". Подкопаева, которая живет в США, снялась на фоне поля с подсолнухами

"Дорога к свободе окаймлена подсолнухами", – подписала фото спортсменка.

"Украиночка", – отреагировали в сети.

Контекст:

Подкопаева родилась в 1978 году в Донецке. Она является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Подкопаева активно поддерживает Украину.