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21 октября, 2022
 
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"Украиночка". Подкопаева, которая живет в США, снялась на фоне поля с подсолнухами

Подкопаева: Дорога к свободе окаймлена подсолнухами
Подкопаева: Дорога к свободе окаймлена подсолнухами
Фото: podkopayeva_official / Instagram

Проживающая в США украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева 21 октября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена на фоне подсолнухов с букетом в руках.

"Дорога к свободе окаймлена подсолнухами", – подписала фото спортсменка.

"Украиночка", – отреагировали в сети.

Контекст:

Подкопаева родилась в 1978 году в Донецке. Она является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Подкопаева активно поддерживает Украину.

Теги: Лилия Подкопаева
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