"Лиля в миниатюре". Подкопаева показала свою младшую дочь

"С днем рождения, счастье", – подписала она публикацию.

В коллаже спортсменка собрала снимки дочери, на которых она запечатлена в разные периоды своей жизни.

"Лиля в миниатюре", – прокомментировали снимки подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Контекст:

Подкопаева родилась в 1978 году в Донецке. Она является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

В 2018 году она вышла замуж за американского бизнесмена Игоря Дубинского. Эвелина - их общая дочь.

От предыдущих отношений с украинским бизнесменом Тимофеем Нагорным у Подкопаевой есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).