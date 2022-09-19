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19 сентября, 2022
 
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"Лиля в миниатюре". Подкопаева показала свою младшую дочь

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Подкопаева мать троих детей
Подкопаева – мать троих детей
Фото: podkopayeva_official / Instagram

Проживающая в США украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева 18 сентября опубликовала в Instagram видеоколлаж, который посвятила дню рождения своей младшей дочери Эвелины. В этот день ей исполнилось три года.

"С днем рождения, счастье", – подписала она публикацию.

В коллаже спортсменка собрала снимки дочери, на которых она запечатлена в разные периоды своей жизни.

"Лиля в миниатюре", – прокомментировали снимки подписчики.

Контекст:

Подкопаева родилась в 1978 году в Донецке. Она является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

В 2018 году она вышла замуж за американского бизнесмена Игоря Дубинского. Эвелина - их общая дочь.

От предыдущих отношений с украинским бизнесменом Тимофеем Нагорным у Подкопаевой есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).

Теги: дети, семья, Лилия Подкопаева
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