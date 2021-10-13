"Ну девочка-девочка. Отлично выглядите". Подкопаева показала, как гуляла с мужем по Лондону

На заглавном фото Подкопаева позирует на фоне телефонной будки, а на втором запечатлена вместе с мужем, американским бизнесменом украинского происхождения Игорем Дубинским. Судя по нарядам Подкопаевой, снимки были сделаны в разное время.

"Незабываемый Лондон", – подписала снимки спортсменка.

"Ну девочка-девочка. Отлично выглядите", – прокомментировали снимки фолловеры Подкопаевой.

Контекст:

Подкопаева родилась в 1978 году в Донецке. Она является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

В 2018 году она вышла замуж Дубинского, а в сентябре 2019 года в третий раз стала мамой, родив дочь Эвелину.

От предыдущих отношений с украинским бизнесменом Тимофеем Нагорным у Подкопаевой есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).