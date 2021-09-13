Подкопаева: Когда поднимается сине-желтый флаг, невозможно сдержать слез радости и гордости за свою страну

"Все это было на грани человеческих возможностей. Порой, оглядываясь назад, не понимаю, как такие юные одаренные люди выполняют такие сложные элементы. Большая радость понимать, что ты оставил след в истории украинского спорта. Когда поднимается сине-желтый флаг, когда звучит гимн Украины. В такие моменты невозможно сдержать слез радости и гордости за свою страну и ее победу", – рассказала Подкопаева.
Подкопаева является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.
22 декабря 1990-го I Генеральная ассамблея основателей приняла решение создать Национальный олимпийский комитет Украины, в сентябре 1993 года НОК Украины был окончательно признан Международным олимпийским комитетом. НОК объединяет 40 федераций по олимпийским видам спорта и имеет свои отделения во всех областях Украины, сообщается на сайте комитета.