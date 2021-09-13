Подкопаева: Когда поднимается сине-желтый флаг, невозможно сдержать слез радости и гордости за свою страну

Лилия Подкопаева (в центре): Большая радость понимать, что ты оставил след в истории украинского спорта Фото: noc-ukr.org

"Все это было на грани человеческих возможностей. Порой, оглядываясь назад, не понимаю, как такие юные одаренные люди выполняют такие сложные элементы. Большая радость понимать, что ты оставил след в истории украинского спорта. Когда поднимается сине-желтый флаг, когда звучит гимн Украины. В такие моменты невозможно сдержать слез радости и гордости за свою страну и ее победу", – рассказала Подкопаева.