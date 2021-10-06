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06 октября, 2021
 
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"Произошло несчастье". Дочь Подкопаевой перенесла четырехчасовую операцию из-за разрыва сосуда

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Подкопаева родила дочь Каролину (справа) в 2006 году
Подкопаева родила дочь Каролину (справа) в 2006 году
Фото: podkopayeva_official / Instagram

Старшая дочь проживающей в США украинской спортсменки, олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Лилии Подкопаевой, 14-летняя Каролина в 13-летнем возрасте перенесла четырехчасовую операцию из-за разрыва сосуда. Об этом Подкопаева рассказала в первом выпуске нового сезона шоу "Битва экстрасенсов" на СТБ.

"Произошло несчастье. Больше года назад у моей дочери Каролины порвался сосуд, и это кровяное кольцо давило и вызывало болевые ощущения. Операция длилась четыре часа – эмоционально это очень страшно, больно и тяжело. Ты находишься в какой-то прострации. Операция прошла успешно, и моего ребенка спасли. Я тогда готова была руки целовать врачам", – описала случившееся Подкопаева.

Ранее спортсменка не рассказывала о случившемся.

Контекст:

Каролина (2006) – дочь Подкопаевой и ее первого мужа, украинского бизнесмена Тимофея Нагорного. За год до рождения дочери Подкопаева и Нагорный усыновили сына Вадима (2005). 

Сейчас спортсменка замужем за американским бизнесменом украинского происхождения Игорем Дубинским. В 2019 году у пары родилась дочь Эвелина.

Подкопаева родилась в 1978 году в Донецке. Она является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

Теги: спорт, дети, семья, Лилия Подкопаева
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