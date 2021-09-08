  "А почему Подкопаева всегда рядом на всех праздниках?" Министр спорта назвал причины отсутствия Баюл на Дне Независимости

В августе 2021 года Баюл сообщила, что приняла решение отказаться от украинского гражданства Фото: oksanabaiul / Instagram

"Не пригласили первую олимпийскую чемпионку, которая 27 лет живет в США. А почему [проживающая в США] Лилия Подкопаева, тоже абсолютная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, всегда рядом на всех праздниках, всегда рядом со спортом? Нужно понимать, если у человека есть любовь к Украине, он всегда будет рядом, даже если живет в США. Но Баюл – я вообще не видел ее 27 лет в Украине" – сообщил министр.

Гутцайт заявил, что накануне организации праздничных мероприятий звонил Баюл, чтобы пригласить ее на мероприятия, но с ней не было связи.

"Она не ответила. Хотел пригласить, но услышал, что есть какая-то обида", – резюмировал он.

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Видео: hromadske / YouTube