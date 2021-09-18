"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года

"Капельку безусловной нежности. С днем рождения, счастье!" – подписала снимок 43-летняя Подкопаева.

Пост спортсменки за несколько часов набрал почти 7 тыс. лайков.

"Чудо нежное!" – прокомментировала dunina1091.

"Очень на папу похожа", – считает bilenkairina.

"Чудо чудное, красавица, пусть ангел оберегает. Мамина копия. Здоровья всей семьи", – написала anna7268.

Контекст:

Подкопаева родилась в 1978 году в Донецке. Она является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

В 2018 году она вышла замуж за Дубинского, а в сентябре 2019 года в третий раз стала мамой, родив дочь Эвелину.

От предыдущих отношений с украинским бизнесменом Тимофеем Нагорным у Подкопаевой есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).