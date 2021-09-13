Подкопаева презентовала книгу, посвященную победам украинских олимпийцев

Лилия Подкопаева: Игры в Атланте в 1996 году – это был тот важный "спортивный кирпич" для фундамента независимости Украины Фото: president.gov.ua

"В этом году Украина празднует 30-ю годовщину своей независимости. Этот год знаковый еще и потому, что сейчас мы отмечаем 30-летие с момента основания НОК Украины. Вместе с тем прошло уже 25 лет с момента выступления украинских спортсменов на первых летних Олимпийских играх в истории нашего государства. Игры в Атланте в 1996 году – это был тот важный "спортивный кирпич" для фундамента независимости Украины. Призеры Атланты – это то наследство, на основе которого началось развитие украинского спорта", – рассказала спортсменка.

Она создала книгу, чтобы напомнить украинцам об олимпийских победах чемпионов и подчеркнуть, что это крайне важная составляющая украинской независимости.

"Я с гордостью могу говорить, что мы с призерами Атланты 1996 были пионерами, которые задали дальнейшее направление движения для последующих поколений украинских олимпийцев этим нелегким и ответственным путем", – заявила Подкопаева.



По словам гимнастки, несмотря на то, что сегодня атлеты первых летних Олимпийских игр живут в разных странах, их всех объединяет любовь к Украине.

"Призеры Игр на страницах этой книги выразили свои эмоции и уважение к украинскому государству, которое они представляли на заре его становления. Истории этих атлетов вдохновляют на свершения молодое поколение, а их спортивное наследие навечно закреплено в истории украинского и мирового спорта", – убеждена Лилия Подкопаева.