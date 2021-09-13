Зеленский: Я считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр

"У каждого есть мечта. Для тех, кто сидит сегодня в зале, – это Олимпиада в Украине. Я считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр. Тяжелоатлеты говорят, что поднять вес сложно, легко не пробовать. Я понимаю, что это будет сложно реализовать, но мы постараемся, – сказал Зеленский. – Стоит вспомнить, что один из основателей Международного олимпийского комитета – это украинец Алексей Бутовский из Полтавской области. Стоит ставить себе такую цель и идти к ней".
Президент сообщил также, что намерен обсудить с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом шаги, которые нужно сделать Украине для проведения Олимпийских игр.
16 июля 2019 года Зеленский заявлял, что поручил тогдашнему министру спорта Игорю Жданову и президенту Национального олимпийского комитета Сергею Бубке разработать стратегию, чтобы добиться права проведения в Украине Олимпийских игр.
30 июля 2020 года нынешний министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявлял, что Бубка работает над вопросом участия страны в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года.
В январе 2021 года Гутцайт говорил, что Украина хочет провести Олимпийские игры 2030-го или 2032 года.
Проведение следующих летних Олимпиад – в 2024-м и 2028 годах – запланировано во Франции и США соответственно. Зимние Олимпийские игры 2022 года должны пройти в Китае, для проведения зимней Олимпиады 2026 года избрана Италия.
Страна проведения зимней Олимпиады 2030 определится в 2023 году, а к 2025 году должен быть определен хозяин летней Олимпиады 2032 года.