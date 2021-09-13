Зеленский: Я считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр

Владимир Зеленский: Тяжелоатлеты говорят, что поднять вес сложно, легко не пробовать. Я понимаю, что это будет сложно реализовать, но мы постараемся Фото: noc-ukr.org

"У каждого есть мечта. Для тех, кто сидит сегодня в зале, – это Олимпиада в Украине. Я считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр. Тяжелоатлеты говорят, что поднять вес сложно, легко не пробовать. Я понимаю, что это будет сложно реализовать, но мы постараемся, – сказал Зеленский. – Стоит вспомнить, что один из основателей Международного олимпийского комитета – это украинец Алексей Бутовский из Полтавской области. Стоит ставить себе такую цель и идти к ней".

Президент сообщил также, что намерен обсудить с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом шаги, которые нужно сделать Украине для проведения Олимпийских игр.