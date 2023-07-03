Украинская топ-модель Байкова в топе с желто-синей лентой показала стойку на голове. Фото

Байкова показала, как делает стойку на голове. Во время тренировки модель была в топе и лосинах. Она украсила топ желто-синей лентой.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Байкова осудила действия страны-агрессора. Она рассказывает о происходящем в Украине на своей странице в Instagram, на которую подписано 4,1 млн человек.

Байкова родилась в 1989 году в Кропивницком. После школы работала официанткой, затем окончила модельную школу.

Карьеру модели начала в 17 лет. Вначале работала в Китае, затем переехала во Францию, где сотрудничала с такими брендами, как Hermès, Dior, Lanvin, Calvin Klein, Giambattista Valli, Zuhair Murad и Armani. Как отметил Vogue, стремительный взлет карьеры Байковой начался в 2010 году после ее перехода в агентство Next Model Management. С 2011 года Байкова участвует в неделях моды по всему миру.

Сейчас украинка живет в Нью-Йорке.