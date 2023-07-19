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19 июля, 2023
 
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Украинский блогер во время ночного стрима собрал более 8 млн грн на беспилотники для украинских разведчиков

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Лебига популярный украинский блогер и тиктокер
Лебига – популярный украинский блогер и тиктокер
Скриншот: Leb1ga / Twitch.tv

Украинский блогер из Черновцов Михаил Лебига 16 июля во время ночного стрима на платформе Twitch собрал более 8 млн грн на беспилотники "Сыч" для украинской разведки. Сбор длился всю ночь и завершился к утру.

"Мы собрали в общей сложности более 8 млн, мы побили рекорд, таких сборов я не делал никогда. Я никогда не подберу слов, чтобы отблагодарить вас. Вы даете мне больше, чем я заслуживаю. Это нереально", – заявил он во время стрима.

Лебига отметил, что за первые 60 минут ему удалось собрать более 3 млн грн и занять первое место в Twitch в мире.

По словам блогера, изначально он планировал собрать деньги на один беспилотник, но собранной суммы должно хватить на три.

Контекст:

Лебига – популярный украинский блогер и тиктокер. На платформе Twitch на него подписано 134 тыс. фолловеров.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Черновцы, беспилотники, деньги, трансляция, блогер
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