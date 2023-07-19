Украинский блогер во время ночного стрима собрал более 8 млн грн на беспилотники для украинских разведчиков

"Мы собрали в общей сложности более 8 млн, мы побили рекорд, таких сборов я не делал никогда. Я никогда не подберу слов, чтобы отблагодарить вас. Вы даете мне больше, чем я заслуживаю. Это нереально", – заявил он во время стрима.

Лебига отметил, что за первые 60 минут ему удалось собрать более 3 млн грн и занять первое место в Twitch в мире.

По словам блогера, изначально он планировал собрать деньги на один беспилотник, но собранной суммы должно хватить на три.