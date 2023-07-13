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13 июля, 2023
 
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"Мы в восторге от того, как японцы реагировали на нашу музыку". Группа Kazka выступила с концертами в Японии в поддержку Украины

Зарицкая заявила о покорении азиатского музыкального рынка
Зарицкая заявила о покорении азиатского музыкального рынка
Фото: kazka.band / Instagram

Украинская группа Kazka выступила в Японии с концертами в поддержку Украины. Об этом сообщается на странице коллектива в Instagram.

На концерте в Токио на сцену вместе с украинскими артистами вышел японский певец Сугизо, который поддерживает Украину.

Музыканты исполнили совместный трек Only Love. Peace and Love, релиз которого вскоре состоится и в Украине.

"Знакомство с Сугизо стало знаковым для нас. Он невероятно талантливый человек, искренне поддерживающий Украину и безгранично верящий в нас. Наш дуэт – это своеобразная отправная точка для покорения азиатского рынка, так что впереди вас ждет много интересных музыкальных экспериментов. Мы в восторге от того, как японцы реагировали на нашу музыку. Для них это что-то совершенно новое, необычное", – прокомментировала сотрудничество с японской звездой солистка группы Александра Зарицкая.

Контекст:

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Александры Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".

Гастроли в Японии стартовали 1 июля и продолжались две недели.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Япония, война России против Украины, Kazka
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