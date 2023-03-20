На музыкальном фестивале в США выступили украинские группы Kazka, Kalush Orchestra, Balaklava Blues. Фото

Зарицкая: Искренне радуемся, что каждый год на этом невероятном мероприятии в Остине собирается все больше украинцев и неравнодушных американцев Фото предоставлено командой группы Kazka

"Мы уже второй раз здесь. И второй раз с важной миссией – рассказать об Украине и получить поддержку от мира. Искренне радуемся, что каждый год на этом невероятном мероприятии в Остине собирается все больше украинцев и неравнодушных американцев, болеющих за судьбу нашей страны. Именно они являются той движущей силой, которая приближает нас к победе. Нам приятно быть здесь вместе, чувствовать эмпатию зрителей и делиться творчеством ради будущего", – заявила солистка группы Александра Зарицкая.

В релизе отмечается, что на сцене фестиваля также выступила проживающая в США украинская певица Nora Polinnia – дочь украинского продюсера Юрия Никитина.

фотогалерея ( 1 из 5) Фото предоставлено командой группы Kazka Фото предоставлено командой группы Kazka Фото предоставлено командой группы Kazka Фото предоставлено командой группы Kazka Фото предоставлено командой группы Kazka



