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20 марта, 2023
 
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На музыкальном фестивале в США выступили украинские группы Kazka, Kalush Orchestra, Balaklava Blues. Фото

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Зарицкая: Искренне радуемся, что каждый год на этом невероятном мероприятии в Остине собирается все больше украинцев и неравнодушных американцев
Зарицкая: Искренне радуемся, что каждый год на этом невероятном мероприятии в Остине собирается все больше украинцев и неравнодушных американцев
Фото предоставлено командой группы Kazka

Украинские группы Kazka, Kalush Orchestra, Balaklava Blues 18 марта выступили на сцене международного музыкального фестиваля South by Southwest в Остине (Техас, США). Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" в пресс-релизе сообщила команда коллектива Kazka.

"Мы уже второй раз здесь. И второй раз с важной миссией – рассказать об Украине и получить поддержку от мира. Искренне радуемся, что каждый год на этом невероятном мероприятии в Остине собирается все больше украинцев и неравнодушных американцев, болеющих за судьбу нашей страны. Именно они являются той движущей силой, которая приближает нас к победе. Нам приятно быть здесь вместе, чувствовать эмпатию зрителей и делиться творчеством ради будущего", – заявила солистка группы Александра Зарицкая.

В релизе отмечается, что на сцене фестиваля также выступила проживающая в США украинская певица Nora Polinnia – дочь украинского продюсера Юрия Никитина.


Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: США, музыка, фестиваль, концерт, певица, Kazka, Александра Зарицкая, Balaklava Blues, Kalush Orchestra
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