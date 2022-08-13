Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ

Среди участников фестиваля заявлена также замалчивающая российскую агрессию против Украины российская диджейка Нина Кравиц. Это вызвало возмущение в сети.

В заявлении группы Kazka говорится, что она выступит на фестивале, так как "сейчас важно использовать каждый шанс, чтобы напомнить миру об Украине".

"Мы с гордостью представим Украину. Для нас важно донести европейцам, что война продолжается, что никакие компромиссы с врагом невозможны и почему мир в мире возможен, только если в этой войне победит Украина, говорится в заявлении коллектива. Вместе с нами на главной сцене также появятся украинские беженцы, люди, вынужденные временно спасаться от этой кровавой войны за границей. Мы покажем реальные кадры того, что происходит в нашей стране, на главной сцене крупнейшего европейского фестиваля", – говорится в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KAZKA (@kazka.band)

В Instagram Stories группы музыканты потребовали от своих поклонников "отцепиться от артистов, которые выступают на Sziget", и "не быть бездумным стадом".

Скриншот: kazka.band / Instagram