Бульвар Шоубиз
 
13 августа, 2022
 
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Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ

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Kazka: Мы с гордостью представим Украину
Kazka: Мы с гордостью представим Украину
Фото: kazka.band / Instagram

Украинская группа Kazka заявила, что примет участие в музыкальном фестивале Sziget, который проходит в Будапеште (Венгрия) с 10-го по 15 августа. Соответствующее заявление опубликовано 12 августа на странице коллектива в Instagram.

Среди участников фестиваля заявлена также замалчивающая российскую агрессию против Украины российская диджейка Нина Кравиц. Это вызвало возмущение в сети.

В заявлении группы Kazka говорится, что она выступит на фестивале, так как "сейчас важно использовать каждый шанс, чтобы напомнить миру об Украине". 

"Мы с гордостью представим Украину. Для нас важно донести европейцам, что война продолжается, что никакие компромиссы с врагом невозможны и почему мир в мире возможен, только если в этой войне победит Украина, говорится в заявлении коллектива. Вместе с нами на главной сцене также появятся украинские беженцы, люди, вынужденные временно спасаться от этой кровавой войны за границей. Мы покажем реальные кадры того, что происходит в нашей стране, на главной сцене крупнейшего европейского фестиваля", – говорится в публикации.

В Instagram Stories группы музыканты потребовали от своих поклонников "отцепиться от артистов, которые выступают на Sziget", и "не быть бездумным стадом". 

Скриншот: kazka.band / Instagram
Скриншот: kazka.band / Instagram

Контекст:

На фестивале Sziget также выступит украинская певица Алина Паш. Она заявила, что своим "правильным" присутствием поможет Украине на международной арене гораздо больше, чем демонстративным демаршем".

Диджей из РФ Нина Кравиц после полномасштабного вторжения России в Украину сделала единственное антивоенное заявление на своей странице в Instagram, написав в мае, что "молится о мире". Артистка не называла Россию страной-агрессором.

Ранее победитель "Евровидения 2022", украинская группа Kalush Orchestra отказалась принимать участие в фестивале в Черногории, так как организаторы отказались отменять участие Кравиц.

Теги: Венгрия, фестиваль, скандал, Kazka, Sziget, Kalush Orchestra
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