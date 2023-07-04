Выпускники медфакультета Ужгородского университета вместо празднования выпускного передали 100 тыс. грн в поддержку ВСУ

"Получил 100 тыс. грн от выпускников медицинского факультета Ужгородского национального университета. Выпуск 2023 решил отказаться от празднований и поддержать несколько важных волонтерских сборов, в том числе и наш, – написал Любка. – Я искренне благодарю не столько за деньги, сколько за гражданскую позицию, потому что именно человеческая солидарность и сплоченность делают наш народ сильным".

Контекст:

В интервью "Украинской правде" Любка рассказал, что деньги на первый автомобиль для ВСУ он собрал в апреле 2022 года. Это был Nissan Navara за €9,4 тыс.

Писатель отметил, что все могло бы закончиться одним этим авто, но после того, как он разместил в сети номер карты, его читатели перевели ему сумму, которой хватило на покупку двух автомобилей. А после публикации фото волонтер начал получать сообщения от украинских защитников, которые нуждались в машинах. Любка рассказал, что, как правило, покупает авто с пробегом в Великобритании.

По состоянию на декабрь 2022 года он передал для ВСУ 100 авто и продолжает заниматься этой волонтерской деятельностью.