Украинский дизайнер Шнайдер: За год мы перерабатываем порядка пяти тонн джинсов, купленных в секонд-хендах

По словам украинского дизайнера Ксении Шнайдер, она является сторонницей экономного расходования природных ресурсов, поэтому создает наряды из вещей, которые были куплены в магазинах, торгующих товарами, бывшими в употреблении.

Украинский дизайнер Ксения Шнайдер в интервью, опубликованном 24 ноября на сайте "Факты", сообщила, что создает свои наряды из вещей, купленных в магазинах секонд-хенд.

"Я сторонница идеи устойчивого потребления, то есть экономного расходования природных ресурсов. За год мы перерабатываем порядка пяти тонн джинсов, купленных в секонд-хендах. Около семи тысяч пар! Стираем, распарываем и создаем новые оригинальные вещи. Кроме денима занимаемся переработкой спортивных костюмов и создаем с элементами из них стильные платья. А обрезки трикотажа – клондайк для создания актуальных сейчас пэчворк-свитеров", – рассказала она.

Ксения Шнайдер окончила Киевский национальный университет технологий и дизайна, а также лондонский Central Saint Martins и итальянский Istituto Marangoni.

В 2011 году вместе с супругом Антоном Шнайдером зарегистрировала бренд Ksenia Schnaider. Созданные дизайнером наряды есть в гардеробе британской певицы Дуа Липы, американской супермодели Беллы Хадид, канадской певицы Селин Дион.

Асимметричные джинсы и шуба из денима, придуманные Шнайдер, представлены в качестве экспонатов в музее Spielzeug Welten в швейцарском Базеле.