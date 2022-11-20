Умер 58-летний основатель рок-группы "Кому вниз" Степаненко

Артиста похоронят 22 ноября на Байковом кладбище, отмечается в публикации.
Причины смерти Степаненко не называются, но в 2016 году на сайте группы был объявлен сбор денег для проведения ему операции за границей – артист нуждался в пересадке почки.
Отмечалось, что на тот момент он уже пять лет находился на гемодиализе, который "сломал тело до основания".
Степаненко родился 6 апреля 1964 в Гостомеле. С 1988 года выступал в составе группы "Кому Вниз".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину коллектив выпустил несколько песен, посвященных ВСУ, в том числе защитникам "Азовстали".