Умер 58-летний основатель рок-группы "Кому вниз" Степаненко

Степаненко родился в 1964 году в Гостомеле Фото: komuvnyz.com

Артиста похоронят 22 ноября на Байковом кладбище, отмечается в публикации.

Причины смерти Степаненко не называются, но в 2016 году на сайте группы был объявлен сбор денег для проведения ему операции за границей – артист нуждался в пересадке почки.

Отмечалось, что на тот момент он уже пять лет находился на гемодиализе, который "сломал тело до основания".