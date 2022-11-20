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20 ноября, 2022
 
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Умер 58-летний основатель рок-группы "Кому вниз" Степаненко

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Степаненко родился в 1964 году в Гостомеле
Степаненко родился в 1964 году в Гостомеле
Фото: komuvnyz.com

На 59-м году жизни умер основатель рок-группы "Кому вниз", украинский музыкант, бас-гитарист Сергей Степаненко. О его смерти 19 ноября сообщается на странице музыкального коллектива в Facebook.

Артиста похоронят 22 ноября на Байковом кладбище, отмечается в публикации.

Причины смерти Степаненко не называются, но в 2016 году на сайте группы был объявлен сбор денег для проведения ему операции за границей – артист нуждался в пересадке почки.

Отмечалось, что на тот момент он уже пять лет находился на гемодиализе, который "сломал тело до основания". 

https://www.facebook.com/komuvnyz/posts/pfbid02vvq3Fq85fjC2YZrs77pthfhwEze1JmMvwRbNaYEmvNnta8oKuGdJtkirdQBy2rRhl

Контекст:

Степаненко родился 6 апреля 1964 в Гостомеле. С 1988 года выступал в составе группы "Кому Вниз".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину коллектив выпустил несколько песен, посвященных ВСУ, в том числе защитникам "Азовстали".

Теги: музыка, смерть, Гостомель, рок-музыка
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