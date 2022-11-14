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14 ноября, 2022
 
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Иранец, вдохновивший Спилберга на создание фильма "Терминал", умер в аэропорту

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Нассери прожил в аэропорту более 18 лет
Нассери прожил в аэропорту более 18 лет
Фото: Most Shocking Stories / Facebook

Иранский политический беженец Мехран Карими Нассери умер в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль". Об этом 12 ноября сообщило французское издание Le Monde.

Нассери скончался около полудня 12 ноября. Источник в аэропорту сообщил, что это была "естественная смерть". Сердце политического беженца остановилось в терминале 2F.

В аэропорту "Шарль-де-Голль" Нассери прожил более 18 лет. Его история вдохновила голливудского режиссера Стивена Спилберга на создание фильма "Терминал" с актером Томом Хэнксом в главной роли.

Контекст:

Нессери родился в 1945 году в иранской провинции Хузестан. В 1977 году за участие в акциях протеста против шаха Мохаммеда Реза был выслан из Ирана. После этого он искал политического убежища в европейских странах. В 1981 году получил статус политического беженца в Комиссии ООН по делам беженцев Бельгии. Это позволяло ему получить вид на жительство во многих европейских странах.

Поскольку мать Нассери была британской подданной, в 1986 году он решил поселиться в Великобритании. Туда он летел через Францию. На железнодорожной станции в Париже у него украли дипломат с документами. Нассери все же попробовал совершить перелет. В аэропорту Хитроу при попытке пройти паспортный контроль Нассери отправили обратно – в аэропорт "Шарль де Голль". Ему не могли выдать разрешение на въезд назад во Францию, но, так как он прибыл легально, его не могли заставить покинуть аэропорт.

В 1998 году адвокат Нассери добился, чтобы ему вернули утерянные документы, но сам мужчина отказался покидать аэропорт. В 1999 году он получил статус беженца во Франции и вид на жительство. Жил в общежитии в Париже. Незадолго до смерти он вернулся в аэропорт.

Теги: Франция, смерть, аэропорт, беженцы, Мехран Карими Нассери
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