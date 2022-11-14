Иранец, вдохновивший Спилберга на создание фильма "Терминал", умер в аэропорту

Нассери скончался около полудня 12 ноября. Источник в аэропорту сообщил, что это была "естественная смерть". Сердце политического беженца остановилось в терминале 2F.

В аэропорту "Шарль-де-Голль" Нассери прожил более 18 лет. Его история вдохновила голливудского режиссера Стивена Спилберга на создание фильма "Терминал" с актером Томом Хэнксом в главной роли.