Бульвар Шоубиз
 
01 ноября, 2022
 
Новости

У звезды фильмов Тарантино умер сын

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тим Рот потерял младшего сына Кормака
Тим Рот потерял младшего сына Кормака
Фото: tim_roth__ / Instagram

Сын актера Тима Рота ("Бешеные псы", "Криминальное чтиво") Кормак умер в возрасте 25 лет от рака, 31 октября написал People.

"Он мирно умер на руках своей семьи, которая любила и обожала его. Он сражался с невероятной храбростью и до самого конца сохранял свой острый ум и юмор", – говорится в заявлении семьи, полученном изданием.

Кормак был музыкантом. В подписи к своему посту в Instagram в июле он объявил, что борется с раком.

"Он отнял половину моего слуха, 60 фунтов веса, мою уверенность и будет продолжать свой смертоносный путь, пока мне не удастся каким-то образом остановить его и убить. Но это не лишило меня воли к выживанию или моей любви к созданию музыки. Это еще не сломило меня", – написал Кормак.

Парень поделился с подписчиками своим последним постом в Instagram в августе и поблагодарил их за поддержку.

"Вы не всегда можете выбирать свою судьбу и не всегда можете выбирать свое будущее, но будьте неоспоримой силой, которая живет и дышит. Делайте то, что действительно делает вас счастливыми", – сказал он в видеопосте.

Контекст:

Тим Рот родился 14 мая 1961 года в Лондоне. Известен зрителям по фильмам "Бешеные псы", "Криминальное чтиво", "Четыре комнаты" и "Омерзительная восьмерка".

С 1992 года актер женат на дизайнере Никки Батлер. У них двое сыновей: Тимоти и Кормак. От предыдущих отношений у актера есть сын Джек.

Теги: смерть, шоу-бизнес, Голливуд, актер, Квентин Тарантино, Тим Рот
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Травматолог изюмской больницы Кузнецов: У выхода из больницы висели российские дроны. Только кто выглянет из дверей, сразу начинался минометный обстрел
  Травматолог изюмской больницы Кузнецов: У выхода из больницы висели российские дроны. Только кто выглянет из дверей, сразу начинался минометный обстрел
  Шустер: Россия должна своему народу на "Первом канале" показать, что она натворила в Украине, и попросить прощения. Это не исключает репараций и всего остального
  Шустер: Россия должна своему народу на "Первом канале" показать, что она натворила в Украине, и попросить прощения. Это не исключает репараций и всего остального
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: Утро 31 октября. В учебнике истории будет абзац, как "вторая фейковая армия мира отчаянно воевала с водонапорными башнями и проиграла"
Военный дневник харьковчанки Гин: Утро 31 октября. В учебнике истории будет абзац, как "вторая фейковая армия мира отчаянно воевала с водонапорными башнями и проиграла"
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я очень разговорчивый в постели". Миша Кацурин рассказал, как учит украинские ругательства и слова любви
"Я очень разговорчивый в постели". Миша Кацурин рассказал, как учит украинские ругательства и слова любви
Цукерберг отпраздновал Хэллоуин в образе свиньи. Фото
Цукерберг отпраздновал Хэллоуин в образе свиньи. Фото
У звезды фильмов Тарантино умер сын
У звезды фильмов Тарантино умер сын
Песня Квинты в исполнении болгарской артистки получила Гран-при на фестивале в Варне
Песня Квинты в исполнении болгарской артистки получила Гран-при на фестивале в Варне
Локи тайно стал папой
Локи тайно стал папой
"Инвестиция в будущее". Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри, чтобы построить в Украине реабилитационный центр. Фото авто
"Инвестиция в будущее". Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри, чтобы построить в Украине реабилитационный центр. Фото авто
Залужный показал селфи с дочерью
Залужный показал селфи с дочерью
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова
Клум в образе дождевого червя упала перед камерой. Видео
Клум в образе дождевого червя упала перед камерой. Видео
"Осень всегда была наполнена семейными встречами, а сегодня все по-другому". Каменских снялась на террасе своего дома
"Осень всегда была наполнена семейными встречами, а сегодня все по-другому". Каменских снялась на террасе своего дома
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона
Мейхер снялась в нюдовом платье с акцентом на бюст и пятую точку
Мейхер снялась в нюдовом платье с акцентом на бюст и пятую точку
"Я расплакалась", "Как красиво". Шакира растрогала сеть, расцеловав босые ноги своего 91-летнего больного отца. Видео
"Я расплакалась", "Как красиво". Шакира растрогала сеть, расцеловав босые ноги своего 91-летнего больного отца. Видео
Яма и Ступка засветились на вечеринке по случаю Хэллоуина в США
Яма и Ступка засветились на вечеринке по случаю Хэллоуина в США
Полякова стала участницей "Танцев со звездами" в Грузии. Видео первого танца певицы
Полякова стала участницей "Танцев со звездами" в Грузии. Видео первого танца певицы
Скелеты, паутина, надгробия. 56-летняя Хайек показала свой дом, украшенный к Хэллоуину. Видео
Скелеты, паутина, надгробия. 56-летняя Хайек показала свой дом, украшенный к Хэллоуину. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 