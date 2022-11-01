У звезды фильмов Тарантино умер сын

"Он мирно умер на руках своей семьи, которая любила и обожала его. Он сражался с невероятной храбростью и до самого конца сохранял свой острый ум и юмор", – говорится в заявлении семьи, полученном изданием.

Кормак был музыкантом. В подписи к своему посту в Instagram в июле он объявил, что борется с раком.

"Он отнял половину моего слуха, 60 фунтов веса, мою уверенность и будет продолжать свой смертоносный путь, пока мне не удастся каким-то образом остановить его и убить. Но это не лишило меня воли к выживанию или моей любви к созданию музыки. Это еще не сломило меня", – написал Кормак.

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Парень поделился с подписчиками своим последним постом в Instagram в августе и поблагодарил их за поддержку.

"Вы не всегда можете выбирать свою судьбу и не всегда можете выбирать свое будущее, но будьте неоспоримой силой, которая живет и дышит. Делайте то, что действительно делает вас счастливыми", – сказал он в видеопосте.

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