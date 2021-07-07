Умер 85-летний актер и режиссер Роберт Дауни – старший

В статье указывается, что Дауни-старший больше пяти лет страдал от болезни Паркинсона.

"Папа мирно скончался во сне после многих лет страданий от болезни Паркинсона", – написал в Instagram сын покойного, голливудский актер Дауни-младший.

Контекст:

Роберт Дауни – старший родился 24 июня 1935 года в США. Он прославился как режиссер и сценарист независимых фильмов. Первый успех пришел к нему в 1969 году, когда на экраны вышла его сатирическая комедия "Патни Своп". Картина высмеивала рекламную индустрию Нью-Йорка. В 2016 году ленту включили в Национальный реестр Библиотеки Конгресса в список значимых фильмов, которые американцы хотят сохранить для будущих поколений.

В 1970 году Дауни-старший снял фильм "Загон", в котором дебютировал его сын Роберт Дауни – младший. После первых успехов в кино карьера Дауни-старшего пошла на спад. Он признавался, что 10 лет – до 1981 года – провел без работы и на кокаине.

Он был трижды женат. Первой его женой стала актриса Элси Энн Дауни, она родила ему двух детей, включая Роберта Дауни – младшего. В 1975 году они развелись, после чего он женился на актрисе Лоре Эрнст. Она умерла в 1994 году. Спустя четыре года режиссер женился в последний раз – на писательнице Розмари Роджерс.