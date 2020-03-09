Умер актер "Игры престолов" Макс фон Сюдов

Шведский актер Макс фон Сюдов скончался 8 марта во Франции на 91-м году жизни, сообщила изданию Paris Match его супруга, актриса Катрин Бреле.
За свою актерскую карьеру Макс фон Сюдов сыграл в 150 фильмах, став знаменитым в 50-х годах прошлого века.
В 86-летнем возрасте актер сыграл роли трехглазого ворона в сериале "Игра престолов" и Лора Сан Текки в фильме "Звездные войны. Пробуждение силы".
Фон Сюдов является двукратным номинантом премий "Оскар" (1989, 2012), "Золотой глобус" (1967, 1974) и "Эмми" (1990, 2016).
10 апреля 2020 года актеру исполнился бы 91 год.