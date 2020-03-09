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09 марта, 2020
 
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Умер актер "Игры престолов" Макс фон Сюдов

Одними из последних работ 90-летнего шведского актера Макса фон Сюдова стали роли в сериале "Игра престолов" и приключенческом фильме "Звездные войны. Пробуждение силы".

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Актер умер на 91-м году жизни
Актер умер на 91-м году жизни
Фото: ЕРА

Шведский актер Макс фон Сюдов скончался 8 марта во Франции на 91-м году жизни, сообщила изданию Paris Match его супруга, актриса Катрин Бреле. 

За свою актерскую карьеру Макс фон Сюдов сыграл в 150 фильмах, став знаменитым в 50-х годах прошлого века. 

В 86-летнем возрасте актер сыграл роли трехглазого ворона в сериале "Игра престолов" и Лора Сан Текки в фильме "Звездные войны. Пробуждение силы". 

Фон Сюдов является двукратным номинантом премий "Оскар" (1989, 2012), "Золотой глобус" (1967, 1974) и "Эмми" (1990, 2016).

10 апреля 2020 года актеру исполнился бы 91 год. 

Теги: Франция, Звездные войны, Игра престолов
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