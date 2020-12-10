Умер известный советский актер Езепов, сыгравший в фильмах "Хождение по мукам", "Зонтик для новобрачных", "Битва за Москву"

Cоветский и российский актер Вячеслав Езепов скончался от COVID-19.

9 декабря умер 79-летний советский и российский актер Вячеслав Езепов. Об этом сообщили на сайте Малого театра, в котором служил актер.

"В Малом театре большое несчастье – 9 декабря ушел из жизни народный артист России Вячеслав Иванович Езепов", – говорится в некрологе.

6 декабря Езепова госпитализировали с двусторонней пневмонией и серьезным поражением одного легкого. Об этом сообщает MK.ru.

Основной причиной смерти называют COVID-19.

Езепов окончил Школу-студию МХАТ в 1963 году. После этого был принят в Русский академический театр им. Леси Украинки в Киеве. С 1967 года – актер Малого театра в Москве.

Езепов сыграл более 60 ролей в кино. Наиболее известные фильмы с его участием – "Ася", "Хождение по мукам", "История одной любви", "День командира дивизии", "Зонтик для новобрачных", "Битва за Москву", "Кодекс бесчестья", "Николай Вавилов".