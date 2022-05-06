Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко

"Сергей Дяченко. 14 апреля 1945 – 5 мая 2022", – написала она, не уточнив причину смерти. Сергею Дяченко было 77 лет.

Контекст:

Сергей Дяченко родился 14 апреля 1945 года в Киеве. С будущей женой познакомился в начале 1990-х. В 1993-м пара зарегистрировала брак.

Самые знаменитые произведения супругов – трилогия "Ведьмин век" (1997–2020), цикл "Скитальцы", дилогия Vita Nostra (2007, 2021). Последней совместной книгой Марины и Сергея Дяченко стал роман "Масштаб".

С 2004-го по 2009-й год супруги жили в Москве, затем переехали в Лос-Анджелес.