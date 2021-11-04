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КУЛЬТУРА

Букеровскую премию 2021 года получил писатель из ЮАР, трижды попадавший в шорт-лист

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"Обещание" девятый роман Гэлгута
"Обещание" – девятый роман Гэлгута
Фото: thebookerprizes.com

Лауреатом Букеровской премии 2021 года стал южноафриканский писатель и драматург Дэймон Гэлгут. Об этом сообщается на сайте премии.

Победу одержал роман "Обещание" (The Promise), действие которого происходит в ЮАР в конце периода апартеида. В нем рассказывается о семье белых фермеров из Южной Африки, которые когда-то пообещали отдать дом на своей ферме чернокожей женщине, работавшей на них всю жизнь, но на протяжении нескольких поколений не могут сдержать слово. 

"Это захватывающая сага об упадке и крахе белой южноафриканской семьи. Она нашпигована разными происшествиями – секс, наркотики, стрельба – в ней есть драматизм, конфликт и смерть. Но есть и неожиданно много комичного. Я смеялась", – описала книгу обозревательница BBC Ребекка Джонс.

Она отметила, что сквозь призму истории одной этой семьи "Обещание" показывает историю всей Южной Африки и ее трудного перехода от апартеида к многорасовой демократии. "Так что эта книга многоуровневая и в то же время компактная – меньше 300 страниц", – добавила Джонс.

Книги Гэлгута попадали в шорт-лист премии трижды – в 2003-м, 2010-м и 2021 годах, и третий раз оказался счастливым для него, отмечается на сайте премии.

В шорт-лист премии этого года, помимо романа Гэлгута, вошли "Замешательство" (Bewilderment) Ричарда Пауэрса, "Все об этом молчат" (No One Is Talking About This) Патрисии Локвуд, "Большой круг" (Great Circle) Мэгги Шипстед и "Авантюристы" (The Fortune Men) Надифы Мохамед.

"Обещание" – девятый роман Гэлгута и первый за последние семь лет. Впервые произведение Гэлгута было опубликовано, когда ему было 17 лет.

Гэлгут стал третьим южноафриканским писателем, получившим Букеровскую премию. До него лауреатами были Надин Гордимер и Джон Максвелл Кутзее. 

Контекст:

Букеровская премия – одна из престижных наград в мире английской литературы. Победитель получает £50 тыс (около $68 тыс.). Впервые вручение награды состоялось в 1969 году.

До 2014 года лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие – роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

Лауреатом Букеровской премии 2020 года стал шотландский писатель Дуглас Стюарт, он одержал победу за дебютный роман "Шагги Бейн". 

С 2005 года вручается также Международная Букеровская премия за произведение иностранного автора, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании или Ирландии. Ее в 2021 году получил сенегальско-французский автор Давид Диоп с книгой "Ночью вся кровь черна".

Теги: литература, Великобритания, Африка, премия, книги, ЮАР, Букер, история, писатель, Букеровская премия
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