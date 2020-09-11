Умер ветеран "Что? Где? Когда?"

На 65-м году жизни скончался игрок интеллектуального казино "Что? Где? Когда?"Михаил Смирнов.

Смирнов был участником 18 игр "Что? Где? Когда?" Фото: сhgktv / vk.com

Магистр телевизионной интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", четырехкратный обладатель приза "Хрустальная сова" Максим Поташев сообщил в Facebook о смерти коллеги, Михаила Смирнова.

"Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком", – написал Поташев.

Смирнову было 64 года.

По сообщению StarHit, причиной смерти стал инсульт.

Михаил Смирнов играл в интеллектуальном клубе "Что? Где? Когда?"с 1988 по 2010 годы. Членами его команды были Максим Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев.

Смирнов провел за столом 18 игр.



