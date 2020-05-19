Умер звезда фильма "Презрение" Мишель Пикколи

Причиной смерти французского актера Мишеля Пикколи, снявшегося в 1963 году вместе с актрисой Брижит Бардо в фильме режиссера Жан-Люка Годара "Презрение", стал инсульт.

Пикколи родился в 1925 году Фото: ЕРА

12 мая во Франции умер 94-летний актер, режиссер и сценарист Мишель Пикколи. Семья и коллеги актера сообщили о его смерти 18 мая, направив официальный пресс-релиз в AFP.

Причиной смерти Пикколи, сообщается в релизе, стал инсульт. У актера остались жена Людивин Клер и двое детей.

Мишель Пикколи родился в 1925 году в Париже (Франция). За годы актерской карьеры он снялся в более чем 100 кинокартинах.

Мировая известность пришла к актеру в 1963 году после роли писателя Поля Жаваля в фильме "Презрение" режиссера Жан-Люка Годара, в котором Пикколи снимался в постельных сценах с французской актрисой Брижит Бардо.

Пикколи также известен ролями в фильмах "Любовный недуг", "Сто и одна ночь Симона Синема", "Попутчица", "Король Лир".