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02 марта, 2020
 
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Умерла актриса сериала "Район Мелроуз" Невинс

Американская актриса, снимавшаяся в сериала "Район Мелроуз", Клодетт Невинс скончалась на 83-м году жизни.

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Невинс скончалась в хосписе
Невинс скончалась в хосписе
Фото: Claudette Nevins / Facebook

Умерла американская актриса Клодетт Невинс. Об этом 1 марта сообщило издание People.

Ей было 82 года. Причина смерти не названа.

Семья Невинс сообщила изданию Los Angeles Times, что актриса скончалась в хосписе 20 февраля.

"Компетентная во всем, к чему она прикасалась, Клодетт была забавной, волевой, невероятно дисциплинированной, неустанной в своем стремлении к совершенству. Имея очень скромное происхождение, Клодетт превратилась в элегантную, выразительную, прекрасную женщину, которой восхищались все. Она была великолепна. По ней будут бесконечно скучать", – говорится в некрологе.

Невинс снималась в сериале "Район Мелроуз". Она исполнила роль Констанс Филдинг – матери Мэтта Филдинга (его воплотил на экране Дуглас Савант).

Также актриса снималась в сериалах "Частный детектив Магнум", "Мэш", "Коломбо", фильмах "Звездный путь: восстание", "В постели с врагом" и играла на Бродвее.

Теги: смерть, некролог, сериал, актриса, Клодетт Невинс
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