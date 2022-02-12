Умерла актриса Зинаида Кириенко

У актрисы диагностировали рак поджелудочной железы и геморрагический инсульт. 11 февраля она была госпитализирована с COVID-19. У нее выявили штамм "Омикрон".

Контекст: Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале (РФ). Популярность ей принесли роль Наташи в фильме советского и российского режиссера Сергея Герасимова "Тихий Дон", роль Ирины в "Судьбе человека", роль матери Сани Григорьева в "Двух капитанах", роль Марьяны в "Казаках" и роль Ефросиньи Дерюгиной в фильмах российского режиссера Евгения Матвеева "Любовь земная" и "Судьба".