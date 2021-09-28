Умерла звезда фильма "Земля кочевников" Мелисса Янделл Смит

Причиной смерти стал рак толстой кишки, говорится в публикации. Актриса отказалась от работы еще в конце 2020 года из-за проблем со здоровьем.
В некрологе отмечается, что Мелисса Янделл Смит скончалась 7 сентября. О ее смерти близкие сообщили СМИ только сейчас.
Известно, что артистка умерла в своем доме в окружении мужа Уоррена Дэвида Кейта, сына Оуэна и близких друзей.
Мелисса Янделл Смит родилась в 1957 году в США. Актриса в течение 25 лет возглавляла American Conservatory Theater.
"Земля кочевников" – американский драматический фильм 2020 года, основанный на одноименной документальной книге Джессики Брудер. Актриса сыграла в фильме роль подруги главной героини.
Премьера картины состоялась 11 сентября 2020 года на 77-м Венецианском кинофестивале, лента получила главный приз – "Золотого льва".
На 93-й церемонии вручения наград премии "Оскар" "Земля кочевников" была отмечена в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура" и "Лучшая исполнительница главной роли".