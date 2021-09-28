Умерла звезда фильма "Земля кочевников" Мелисса Янделл Смит

Мелисса Янделл Смит скончалась 7 сентября, но близкие сообщили СМИ о ее смерти спустя время Фото: actsanfrancisco / Instagram

Причиной смерти стал рак толстой кишки, говорится в публикации. Актриса отказалась от работы еще в конце 2020 года из-за проблем со здоровьем.

В некрологе отмечается, что Мелисса Янделл Смит скончалась 7 сентября. О ее смерти близкие сообщили СМИ только сейчас.

Известно, что артистка умерла в своем доме в окружении мужа Уоррена Дэвида Кейта, сына Оуэна и близких друзей.