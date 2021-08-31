"Ушла из посольства в слезах". Савичевой отказали в получении вида на жительство в Португалии, где живет ее четырехлетняя дочь

По словам Савичевой, в августе сотрудники посольства Португалии отказали ей из-за того, что среди предоставленных документов не хватило "каких-то бумаг".
Певица отметила, что с такой ситуацией сталкиваются многие, но матерям особенно тяжело – у Савичевой в Португалии живет четырехлетняя дочь, с которой она из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, не виделась с лета прошлого года. В июле певица говорила, что для оформления вида на жительство ей нужна справка о несудимости, которую она "ждет уже два месяца".
Савичева призналась, что после отказа "ушла из посольства в слезах".
Савичева стала известной после участия в телепроекте "Фабрика звезд 2". В 2014 году певица вышла замуж за композитора Александра Аршинова. В 2017-м супруги стали родителями – дочь Анна родилась в Португалии.
По словам певицы, муж уговорил ее оставить дочь в этой стране под присмотром его родителей, чтобы иметь возможность гастролировать.
В июне 2021 года Савичева заявила, что планирует получить гражданство Португалии.