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31 августа, 2021
 
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"Ушла из посольства в слезах". Савичевой отказали в получении вида на жительство в Португалии, где живет ее четырехлетняя дочь

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Дочь Савичевой живет в Португалии
Дочь Савичевой живет в Португалии
Фото: yuliasavicheva / Instagram

Российская певица Юлия Савичева не получила вид на жительство в Португалии. Об этом артистка рассказала 30 августа в интервью "РИА Новости".

По словам Савичевой, в августе сотрудники посольства Португалии отказали ей из-за того, что среди предоставленных документов не хватило "каких-то бумаг".

Певица отметила, что с такой ситуацией сталкиваются многие, но матерям особенно тяжело – у Савичевой в Португалии живет четырехлетняя дочь, с которой она из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, не виделась с лета прошлого года. В июле певица говорила, что для оформления вида на жительство ей нужна справка о несудимости, которую она "ждет уже два месяца".

Савичева призналась, что после отказа "ушла из посольства в слезах".

Контекст:

Савичева стала известной после участия в телепроекте "Фабрика звезд 2". В 2014 году певица вышла замуж за композитора Александра Аршинова. В 2017-м супруги стали родителями – дочь Анна родилась в Португалии.

По словам певицы, муж уговорил ее оставить дочь в этой стране под присмотром его родителей, чтобы иметь возможность гастролировать.

В июне 2021 года Савичева заявила, что планирует получить гражданство Португалии

Теги: Португалия, гражданство, Юлия Савичева, дети, документы, певица
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