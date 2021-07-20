  "Нужна справка о несудимости". Савичева заявила, что год не видела свою четырехлетнюю дочь

"Мы ждем документы, которые сможем предоставить на вид на жительство в Португалии. Виза у меня есть, но туристов туда не пускают [из-за пандемии коронавируса]", – заявила Савичева.
По словам артистки, для оформления вида на жительство ей нужна справка о несудимости, которую она "ждет уже два месяца".
Певица отметила, что последний раз виделась с дочерью в августе прошлого года – все это время они поддерживали отношения по видеосвязи.
Савичева стала известной после участия в телепроекте "Фабрика звезд 2". В 2014 году певица вышла замуж за композитора Александра Аршинова. В 2017-м супруги стали родителями – дочь Анна родилась в Португалии.
По словам певицы, муж уговорил ее оставить дочь в этой стране под присмотром его родителей, чтобы иметь возможность гастролировать.
В июне 2021 года Савичева заявила, что планирует получить гражданство Португалии.