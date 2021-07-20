  "Нужна справка о несудимости". Савичева заявила, что год не видела свою четырехлетнюю дочь

Аршинов уговорил Савичеву оставить ребенка в Португалии с его родителями Фото: yuliasavicheva / Instagram

"Мы ждем документы, которые сможем предоставить на вид на жительство в Португалии. Виза у меня есть, но туристов туда не пускают [из-за пандемии коронавируса]", – заявила Савичева.

По словам артистки, для оформления вида на жительство ей нужна справка о несудимости, которую она "ждет уже два месяца".

Певица отметила, что последний раз виделась с дочерью в августе прошлого года – все это время они поддерживали отношения по видеосвязи.

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Видео: Русское Радио / YouTube