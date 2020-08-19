Савичева впервые показала трехлетнюю дочь, которая живет отдельно от родителей в Португалии

Российская певица Юлия Савичева впервые разместила в сети фото трехлетней дочери Анны, которая проживает в Португалии вместе с бабушкой.

Российская певица Юлия Савичева 19 августа на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором запечатлена в компании мужа – композитора Александра Аршинова и трехлетней дочери Анны.

"А вот и наша любимая, замечательная Аня. Она достигла того возраста, когда сама просится в кадр, ей очень хочется сниматься и фотографироваться. Эта фотосессия проходила в Португалии", – написала певица.

В интервью печатному российскому изданию "Антенна-Телесемь", пишет таблоид Star Hit, Савичева призналась, что трехлетняя дочь живет в Португалии вместе со своей бабушкой по отцу.

По словам певицы, принять решение оставить дочь в Португалии под присмотром свекрови ее уговорил супруг. Савичева отметила, что для них, как для работающих родителей, этот вариант оказался наиболее приемлемым.

В своем микроблоге Савичева подчеркнула, что эта тема является для нее сейчас "самой непростой".

Савичева стала известной после участия в телепроекте "Фабрика звезд 2". В 2014 году певица вышла замуж за композитора Александра Аршинова. В 2017-м супруги стали родителями – дочь Анна родилась в Португалии.

В июне певица призналась, что ранее потеряла ребенка из-за сумасшедшего гастрольного графика. Савичева отметила, что, забеременев в первый раз, не слушала советы врачей, продолжая гастролировать. Напряженный график и постоянные стрессы спровоцировали выкидыш.