Бульвар Шоубиз
 
22 ноября, 2022
 
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Установлена новая причина смерти Брюса Ли

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Врачи предполагают, что у Брюса Ли была дисфункция почек
Врачи предполагают, что у Брюса Ли была дисфункция почек
Фото: brucelee / Instagram

Эксперты говорят, что кинозвезду могла убить вода. Об этом говорится в статье, опубликованной в медицинском издании Clinical Kidney Journal, пишет Ace Showbiz.

Гонконгский и американский актер Брюс Ли скончался в 1973 году от отека мозга. Ему было 32 года. Все это время считалось, что к отеку привела аллергическая реакция на таблетку от головной боли, которую актер принял за несколько часов до смерти. Но теперь эксперты установили новую причину смерти.

"Мы предполагаем, что неспособность почек выводить лишнюю воду убила Брюса Ли. Наша гипотеза в том, что он умер от специфической формы дисфункции почек. Это могло привести к отеку мозга и смерти, которая наступает в течение нескольких часов, если чрезмерное потребление воды не сопровождается выведением воды с мочой и это совпадает с хронологией событий смерти Ли ", – отмечают авторы статьи.

У актера была привычка пить много жидкости. Вдова актера Линда вспоминала, что перед смертью ее муж сидел на жидкой диете, состоявшей из яблочного и морковного соков, сообщает сайт.

Контекст:

Брюс Ли – гонконгский и американский актер и режиссер. Родился 27 ноября 1940 года в Сан-Франциско. 

Прославился главными ролями в боевиках "Кулак ярости" и "Путь дракона".

Скончался в Гонконге во время съемок фильма 20 июля 1973 года.

Теги: смерть, шоу-бизнес, Голливуд, Гонконг, Брюс Ли
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