Бульвар Шоубиз
 
03 февраля, 2021
 
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"Ужасный день из ада". О'Коннор попросила поклонников помолиться о ее 16-летнем сыне

Ирландская певица Шинейд О'Коннор обратилась к поклонникам за поддержкой. По словам артистки, она переживает за своего 16-летнего сына.

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О'Коннор: Пожалуйста, помолитесь и о моем сыне Шейне
О'Коннор: Пожалуйста, помолитесь и о моем сыне Шейне
Фото: Sinéad O'Connor / Facebook (архив 2012 года)

Ирландская исполнительница Шинейд О'Коннор 2 февраля на своей странице в Twitter попросила подписчиков помолиться за ее 16-летнего сына Шейна. 

"Пожалуйста, когда будете молиться, помолитесь и о моем сыне Шейне. Он свет моей жизни", – написала певица.

В этот же день певица опубликовала еще один твит.

"Ужасный день из ада", – написала она. 

Издание Mirror сообщает, что в 2019 году певице уже приходилось обращаться за помощью к подписчикам после того, как Шейн на два дня сбежал из дому.

О’Коннор родилась в 1966 году в пригороде Дублина (Ирландия). Ее родители развелись, когда Шинейд было восемь лет. Вскоре после развода родителей О’Коннор исключили из школы. После магазинной кражи Шинейд отправили учиться в приют. В 15 лет будущая певица бросила учебу ради музыки. Свое детство Шинейд называет "травматичным", а отношения с матерью – "сложными". 

Мировую известность певице, выпустившей более 10 альбомов и 30 синглов, принес кавер на песню Принса Nothing Compares To You. О’Коннор ушла со сцены в 2003 году, объявив, что намерена посвятить себя изучению теологии.

В 2017 году певица опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, признавшись в том, что страдает биполярным расстройством и несколько лет думает о суициде. В 2018 году вокалистка приняла ислам и сменила имя. В начале 2020 года артистка заявила, что не исключает попытку суицида.

Шейн (2004) – сын певицы от музыканта Донала Ланни. У него есть единоутробные сестра и два брата.

Теги: Ирландия, дети, молитва, семья, Шинейд О'Коннор, певица
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