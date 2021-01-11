"Уже прошли немало". Ткаченко поздравил жену с годовщиной венчания

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, как и прежде, считает "цем" своей жены бесценным.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отмечает шестилетие венчания с супругой Анной. Об этом он сообщил 11 января в Instagram.

"Уже прошли немало, но радуюсь – впереди еще много интересного. И каждый новый год этой любви и дружбы – непохожий на предыдущий. Люблю. И цем. Потому что твое цем, как и шесть лет назад, бесценно для меня", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олександр Ткаченко (@o.tkachenko.ua)

Анна Ткаченко (ранее – Баранник) – вторая супруга министра культуры. Пара воспитывает сына Даниила – осенью 2020 года ему исполнилось пять лет.

Ранее Ткаченко в течение 20 лет был женат на продюсере Татьяне Гнедаш. От предыдущих отношений у него есть две дочери – Александра (1989) и Ева (2012).