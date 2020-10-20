Ткаченко показал пятилетнего сына и поблагодарил жену за это счастье

По словам министра культуры Украины Александра Ткаченко, его пятилетний сын Данила свободно переходит с украинского языка на английский и самостоятельно планирует свой день рождения.

Анна и Александр Ткаченко поженились в январе 2015 года, а в октябре у них родился сын Фото: girlboss.rocks / Instagram

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 20 октября на своей странице в Instagram разместил фото, на котором запечатлен его сын Данила на фоне шаров и подарков. Ткаченко посвятил публикацию пятилетию Данилы.

"Малому уже пять лет. Даня сам умеет планировать собственный день рождения, размышляет о смысле жизни и легко переходит с украинского языка на английский", – написал министр культуры.

По словам Ткаченко, его сын гордится страной, в которой родился, чем вдохновляет отца на работу.

"Анна, благодарю за это счастье, люблю", – подытожил министр, обращаясь к супруге Анне Ткаченко.

Ткаченко родился в 1966 году в Киеве. Окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 1993–1999 годах возглавлял продакшен-студию "Нова мова", которая производила несколько телепрограмм для каналов "УТ-1" и "Интер". В 1996 году начал сотрудничество с телеканалом "1+1", где создал новостную программу ТСН. В конце 1990-х – начале 2000-х возглавлял "Новый канал", затем – весь телевизионный холдинг бизнесмена Виктора Пинчука ("Новый канал", СТБ и ICTV), работал на РЕН ТВ в России.

В 2008 году вернулся на "1+1". До 2019 года он занимал должность генерального директора группы "1+1 медиа", в которую входит несколько принадлежащих бизнесмену Игорю Коломойскому каналов, в том числе "1+1", "2+2", ТЕТ.

В 2019 году был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№9 в списке). Не исключал, что будет баллотироваться в мэры Киева.

В июне 2020 года Ткаченко был назначен на должность министра культуры и информационной политики.

С января 2015 года Ткаченко живет в браке с Анной Баранник. Сын Данила родился 20 октября 2015 года.

Ранее Ткаченко в течение 20 лет был женат на продюсере Татьяне Гнедаш. От предыдущих отношений у него есть две дочери – Александра (1989) и Ева (2012).