Ткаченко заявил, что ему "дали в ухо яйцом" перед пресс-конференцией. Опубликовано видео нападения

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сказал, что накануне пресс-конференции, посвященной первым 100 дням в должности, столкнулся с проявлениями "любви" от недоброжелателей. На кадрах, снятых "4 каналом", видно, как к министру подбежал мужчина и метнул в него яйцо.

Ткаченко рассказал, кто его недолюбливает Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України / Facebook

По словам министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, неизвестный 14 сентября бросил в него яйцо, инцидент произошел перед началом пресс-конференции, посвященной 100 дням в должности министра, она транслировалась в Facebook министерства.

"Своеобразные волны "любви" ко мне. Когда я заходил сюда, мне дали в ухо яйцом. Это один из примеров того, как культура диалога развивается в нашей стране", – пожаловался Ткаченко.

Он не знает, кто стоял за атакой.

"Наши идеи примирения, пропагандирования разнообразия в украинской культуре, диалога вряд ли нравятся крайним сторонам политического процесса. Потому что мы о единстве, а много людей привыкли качелями, которые существуют в политике, пользоваться для расшатывания ситуации и набора веса своих политических баллов", – заявил глава Минкульта.

Он также не исключил, что мог перейти дорогу застройщикам при выдаче разрешений, касающихся исторического и культурного наследия.

"4 канал" разместил в Facebook видео нападения. Мужчина в кепке и клетчатой сорочке подбежал к министру и с близкого расстояния бросил в него яйцо, после чего быстрым шагом покинул место происшествия.

Ткаченко стал министром культуры и информполитики 4 июня, до этого он являлся нардепом от "Слуги народа".