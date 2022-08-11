"Ужин был просто потрясающим". Мелани Гриффит показала, как отпраздновала свое 65-летие

"Ужин на мой 65-й день рождения был просто потрясающим. Для меня большая честь иметь семью и друзей, и я очень благодарна им за это. Смех, любовь и доброта", – подписала снимки актриса.

В свой день рождения она была одета в черное платье, дополнив образ кружевными перчатками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MELANIE (@melaniegriffith)