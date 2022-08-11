"Ужин был просто потрясающим". Мелани Гриффит показала, как отпраздновала свое 65-летие

"Ужин на мой 65-й день рождения был просто потрясающим. Для меня большая честь иметь семью и друзей, и я очень благодарна им за это. Смех, любовь и доброта", – подписала снимки актриса.
В свой день рождения она была одета в черное платье, дополнив образ кружевными перчатками.
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Гриффит впервые оказалась на съемочной площадке в девятимесячном возрасте – она принимала участие в съемках рекламы. Актриса является обладательницей премии "Золотой глобус" за роль в картине "Деловая девушка" (1988).
В декабре 2015 года Гриффит развелась с мужем, актером Антонио Бандерасом, после девяти лет брака. У бывших супругов есть дочь Стелла дель Кармен Бандерас Гриффит (1996).
Сына Александра Гриффита Бауэра (1985) она родила в браке с актером Стивеном Бауэром. Дочь Дакота Майи Джонсон (1989) родилась в браке с актером Джоном Джонсоном, за которым Гриффит была замужем дважды – церемонии бракосочетания состоялись в 1976-м и 1989 году.