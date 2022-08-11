Бульвар Шоубиз
 
11 августа, 2022
 
Новости

"Ужин был просто потрясающим". Мелани Гриффит показала, как отпраздновала свое 65-летие

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гриффит является обладательницей премии "Золотой глобус" за роль в картине "Деловая девушка" (1988)
Гриффит является обладательницей премии "Золотой глобус" за роль в картине "Деловая девушка" (1988)
Фото: ЕРА

Американская актриса Мелани Гриффит 11 августа на своей странице в Instagram обнародовала фото, которые были сделаны во время празднования ее 65-летия.

"Ужин на мой 65-й день рождения был просто потрясающим. Для меня большая честь иметь семью и друзей, и я очень благодарна им за это. Смех, любовь и доброта", – подписала снимки актриса.

В свой день рождения она была одета в черное платье, дополнив образ кружевными перчатками.

Контекст:

Гриффит впервые оказалась на съемочной площадке в девятимесячном возрасте – она принимала участие в съемках рекламы. Актриса является обладательницей премии "Золотой глобус" за роль в картине "Деловая девушка" (1988). 

В декабре 2015 года Гриффит развелась с мужем, актером Антонио Бандерасом, после девяти лет брака. У бывших супругов есть дочь Стелла дель Кармен Бандерас Гриффит (1996).

Сына Александра Гриффита Бауэра (1985) она родила в браке с актером Стивеном Бауэром. Дочь Дакота Майи Джонсон (1989) родилась в браке с актером Джоном Джонсоном, за которым Гриффит была замужем дважды – церемонии бракосочетания состоялись в 1976-м и 1989 году.

Теги: Антонио Бандерас, платье, Мелани Гриффит, актриса
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней
  Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней
Дмитрий ГОРДОН
  Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство
  Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство
Дмитрий ГОРДОН
Гордон: Я единственный человек в Украине, против которого РФ применила такой спектр мер
Гордон: Я единственный человек в Украине, против которого РФ применила такой спектр мер
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Моя любовь". Шевченко посвятил пост жене в честь ее 44-летия
"Моя любовь". Шевченко посвятил пост жене в честь ее 44-летия
"Ужин был просто потрясающим". Мелани Гриффит показала, как отпраздновала свое 65-летие
"Ужин был просто потрясающим". Мелани Гриффит показала, как отпраздновала свое 65-летие
  "Сейчас это уже не секрет". Приходько рассказала, в какую страну выезжала из Украины с мужем и детьми во время войны
  "Сейчас это уже не секрет". Приходько рассказала, в какую страну выезжала из Украины с мужем и детьми во время войны
"Молодчинка", "Украиночка". Двухлетняя дочь Димопулос умилила сеть исполнением песни "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Молодчинка", "Украиночка". Двухлетняя дочь Димопулос умилила сеть исполнением песни "Ой, у лузі червона калина". Видео
После расставания с 46-летней Шакирой 35-летний Пике закрутил роман со студенткой – СМИ
После расставания с 46-летней Шакирой 35-летний Пике закрутил роман со студенткой – СМИ
Победители "Евровидения 2022" отказались выступать на фестивале в Черногории после заявления организаторов об участии артистки из РФ
Победители "Евровидения 2022" отказались выступать на фестивале в Черногории после заявления организаторов об участии артистки из РФ
"Хочешь, чтобы время остановилось". Каменских рассказала о своем единении с природой и показала новое фото
"Хочешь, чтобы время остановилось". Каменских рассказала о своем единении с природой и показала новое фото
Позитив отреагировал на возвращение Дорофеевой в Украину
Позитив отреагировал на возвращение Дорофеевой в Украину
Kalush Orchestra потребовала от организаторов Sea Dance Festival отменить участие артистки из РФ. Представители фестиваля отказались
Kalush Orchestra потребовала от организаторов Sea Dance Festival отменить участие артистки из РФ. Представители фестиваля отказались
"Это безответственность и препятствование работе военных". Лидер "Без обмежень" Танчинец обратился к жителям прифронтовых территорий
"Это безответственность и препятствование работе военных". Лидер "Без обмежень" Танчинец обратился к жителям прифронтовых территорий
Положинский: Я в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Планирую жить долго, наблюдая, как мир меняется после нашей победы над злом
Положинский: Я в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Планирую жить долго, наблюдая, как мир меняется после нашей победы над злом
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова
Мать убитой в Виннице девочки Лизы: Впервые после трагедии побывала на том месте. Мир, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать?!
Мать убитой в Виннице девочки Лизы: Впервые после трагедии побывала на том месте. Мир, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать?!
"Кажется, это уже зависимость". Тринчер показала свои новые татуировки
"Кажется, это уже зависимость". Тринчер показала свои новые татуировки
  Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь, окончившая гимназию с золотой медалью
  Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь, окончившая гимназию с золотой медалью
  Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев
  Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 