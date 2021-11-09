"Яблоко от яблони недалеко падает". 64-летняя Мелани Гриффит восхитила сеть фото с дочерью

Мелани Гриффит пришла на премьеру фильма, в котором ее 32-летняя дочь Дакота Джонсон сыграла главную роль Фото: melaniegriffith / Instagram

"Дакота и мама Джейми и Мэгги: вопросы и ответы после просмотра фильма "Пропавшая дочь", – подписала публикацию 64-летняя актриса.

На фото Гриффит отметила "экранную маму" дочери – актрису Джейми Ли Кертис, а также еще одну героиню фильма – актрису Мэгги Джилленхол.

"Ой, милашки", – оставила свой коммент hankocyovaa.

"Яблоко" от яблони недалеко падает", – отметила lambmdl.

"Твоя дочь так эффектна, Мелани. Она такая же звезда, как и ты", – написала theveganactress.

"Великолепные женщины! Плод не падает далеко от дерева", – прокомментировала фото nanlu19.

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