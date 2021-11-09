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09 ноября, 2021
 
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"Яблоко от яблони недалеко падает". 64-летняя Мелани Гриффит восхитила сеть фото с дочерью

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Мелани Гриффит пришла на премьеру фильма, в котором ее 32-летняя дочь Дакота Джонсон сыграла главную роль
Мелани Гриффит пришла на премьеру фильма, в котором ее 32-летняя дочь Дакота Джонсон сыграла главную роль
Фото: melaniegriffith / Instagram

Американская актриса Мелани Гриффит 8 ноября поделилась в Instagram серией снимков, сделанных после премьеры фильма Netflix "Пропавшая дочь", в котором одну из главных ролей сыграла ее дочь – американская актриса Дакота Джонсон. На первом фото Гриффит целует Джонсон в щеку.

"Дакота и мама Джейми и Мэгги: вопросы и ответы после просмотра фильма "Пропавшая дочь", – подписала публикацию 64-летняя актриса.

На фото Гриффит отметила "экранную маму" дочери – актрису Джейми Ли Кертис, а также еще одну героиню фильма – актрису Мэгги Джилленхол.

"Ой, милашки", – оставила свой коммент hankocyovaa.

"Яблоко" от яблони недалеко падает", – отметила lambmdl.

"Твоя дочь так эффектна, Мелани. Она такая же звезда, как и ты", – написала theveganactress.

"Великолепные женщины! Плод не падает далеко от дерева", – прокомментировала фото nanlu19.

Контекст:

Гриффит впервые оказалась на съемочной площадке в девятимесячном возрасте – она принимала участие в съемках рекламы. Актриса является обладательницей премии "Золотой глобус" за роль в картине "Деловая девушка" (1988).

В декабре 2015 года Гриффит развелась с мужем, актером Антонио Бандерасом, после девяти лет брака. У бывших супругов есть дочь Стелла дель Кармен Бандерас Гриффит (1996).

Сына Александра Гриффита Бауэра (1985) она родила в браке с актером Стивеном Бауэром. Дочь Дакота Майи Джонсон (1989) родилась в браке с актером Джоном Джонсоном, за которым Гриффит была замужем дважды – церемонии бракосочетания состоялись в 1976-м и 1989 годах.

Дакота Джонсон тоже актриса, одна из самых известных ее работ – главная роль в фильме "Пятьдесят оттенков серого".

Теги: Netflix, Дакота Джонсон, премьеры, Мелани Гриффит, актриса, Джейми Ли Кертис, мама
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