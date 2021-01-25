"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит", Тимошенко кардинально сменила имидж

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко появилась в Верховной Раде с новой прической.

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" 60-летняя Юлия Тимошенко провела брифинг в Верховной Раде, на котором предстала в новом образе: с локонами, заколотыми на затылке. Видео разместили на странице политика в Facebook.

Некоторые подписчики обратили внимание на перемены во внешности Тимошенко.

"Она не стареет", – отметила Лилия Наумова.

"Юля выглядит супер, действительно, эта женщина знает, что делать, ни один мужчина перед ней не устоит", – отметил Леонид Мищук.

"Узнал ее только по голосу", – написал Сергей Кужель.

"Ух ты, имидж поменяла", – отметила Татьяна Ботвинко.

Юлия Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года в Днепропетровске (сейчас – Днепр). С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной – премьер-министром в стране.



В 2010-м, 2014-м и в 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. 11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл "газовое" дело Тимошенко.



В настоящее время Тимошенко возглавляет фракцию партии "Батькiвщина" в Верховной Раде.